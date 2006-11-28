Аферисты прикрылись именем Бориса Моисеева

Заявленный на субботу 25 ноября, концерт с участием украинских и российских звезд в Киеве не состоялся. Две сотни зрителей, заплатившие в среднем по 100 гривен за билет, остались и без зрелища, и без денег. Не исключено,что все мероприятие было хорошо спланированной аферой. В Центре культуры и искусств Национального технического университета "Киевская политехника" должен был состояться концерт с участием известных украинских и российских исполнителей. Главными звездами были заявлены Борис Моисеев, скандально известная Азиза и Шура. Но зрители, пришедшие посмотреть на выступление любимых артистов, были разочарованы - концерт так и не состоялся. Билеты, которые распространялись в театральных кассах (в среднем стоимость одного билета составила 100 гривен), пропали. Обманутые меломаны тут же вызвали милицию и попытались заполучить деньги обратно. Но организаторы концерта как в воду канули. Сами же артисты о своих гастролях в Киеве - ни сном ни духом. Например, Борис Моисеев, ничего не подозревая, принимал участие в съемках программы "Будьте здоровы" на телеканале ОРТ, а вечером выступал в одном из московских ночных клубов. "Ни о каком концерте в Киеве мы не знали. Нам никто не звонил, никуда не приглашал", - сказал по телефону директор Моисеева Сергей. - Концертный зал у нас арендовало для концерта ООО "Художник", - рассказала "ФАКТАМ" директор Центра культуры и искусств НТУ Валентина Руденко. - Организаторы аргументируют отмену концерта плохой продажей билетов - из 1600 было продано всего 250 билетов. Они даже не могли перекрыть аренду зала. Связаться с организаторами концерта не удалось. По указанным в афише телефонам отвечает автоответчик компании "Артист-продакшн", представители которой якобы пообещали вернуть деньги за билеты. - Два дедушки пенсионного возраста собирали данные пострадавших, - рассказал пришедший на концерт со всей семьей Николай Стародубцев. - Они обещали в среду-четверг все вернуть. Но их телефоны теперь не отвечают. Может, хоть милиция теперь в этом разберется...