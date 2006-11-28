Тина Канделаки во всем призналась! Роман с Керимовым в деталях.

Известная телеведущая Тина Канделаки заявила Агентству национальных новостей, что не хотела рассказывать о своих близких отношениях с крупным российским бизнесменом Сулейманом Керимовым и поэтому придумала «версию со свинкой». Об этом она рассказала по телефону Агентству национальных новостей во вторник. «Да, я действительно была в субботу во Франции, - рассказала она после долгих уговоров. – И действительно, днем я вместе с Сулейманом проезжала по Ницце на его Ferrari. Неожиданно на дорогу выбежал человек, и Сулейман, чтобы не сбить его, резко свернул. Потом я уже ничего не помню. Помню лишь, что приехала «скорая», и нас с Сулейманом увезли в больницу». На вопрос о состоятельности версии заболевания свинкой Тина объяснила, что «этим она хотела скрыть всякие подозрения по поводу наших отношений с Керимовым». «Версия получилась немного глуповатой, поэтому скрывать правды я больше не могу. Я просто не хочу, чтобы в мою личную жизнь влезали. Извините», - заявила она и положила трубку.