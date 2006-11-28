Кайли Миноуг оставили без трусиков

Ночной рабочий знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо оказался перед реальным шансом потерять работу. Увольнение грозило неудачливому шутнику в связи "с неадекватным поведением по отношению к восковым фигурам знаменитостей". За этой формулировкой скрывается желание британца Брайена Бонифаса показать себя, что называется во всей красе. Бонифас пронес в музейное помещение фотоаппарат и принялся фотографировать себя, сообщает MIGnews.com. Вот здесь он сдирает шортики и целует филейные части тела Кайли Миноуг, тут он нападает на гениального ученого, разбитого параличом Стивена Хокинга, а вот на этом снимке Бонифас обнимается с мэром Лондона Кеном Левингстоном. "Подвиги" нашего "героя" заметила приходящая уборщица. Она сообщила начальнику смены, что в музее творится что-то неладное. Он зашел в зал и задержал нарушителя. Теперь ему грозит как минимум служебное взыскание, как максимум - увольнение.