Лолита сделала предложение Цекало!

Лолита предложила Александру Цекало снова жениться на ней. На съемках музыкального проекта Первого канала «Две звезды» ведущая шоу Лолита Милявская перед камерами и зрителями в зале предложила Александру Цекало вновь жениться на ней. Если прежде они, согласно задумке, изображали неприязнь друг к другу, то в последний раз на площадке между ними воцарилась идиллия, сообщает "Твой ДЕНь". Выйдя на сцену в голубом свадебном платье, в том самом, в котором Лола выходила замуж за своего нынешнего мужа Александра Зарубина, она ласково позвала к себе Цекало. - Саша, иди ко мне скорее, - произнесла певица. - Но только не пугайся, я сделала тебе сюрприз. Выскочив из-за кулис, Александр изобразил неподдельное удивление и растерянно развел руками. Певица и ведущая не дала Александру вымолвить и слова и продолжила. - Сашечка, а давай ты снова на мне женишься, - сделала она предложение бывшему супругу. - Я и свадебное платье для этого надела, и букетик приготовила. Увидев в руках кактус, Цекало не удержался, чтоб не сказать очередную гадость в адрес своей некогда любимой жены. - Что-то он у тебя, Лола, не похож на фаллический символ, - усмехнулся Александр. Но певица, как и обычно, за словом в карман не полезла и моментально отреагировала: - Ой, Саша, от тебя этим даже никогда и не пахло. Пока Лолита пыталась на сцене женить на себе Александра, остальные участники музыкального шоу, находясь в импровизированном баре, скандировали в микрофоны: - Саша, женись! Но Саша как стоял молча на сцене, так и продолжал стоять. В то время как Лола не унималась и теперь уже предложила бывшему мужу поцеловаться на глазах у всего зрительного зала. И решительно направилась в сторону Цекало. Обняв Александра, ведущая накрыла его своей фатой, но, не успев поцеловать, услышала голос режиссера проекта.