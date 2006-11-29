У актрисы Анны Снаткиной роман с партнером по танцам?

Такие разговоры ходят за кулисами популярного шоу канала «Россия» Не успела красавица Оксана Федорова опровергнуть слухи о своих якобы нежных отношениях с «коллегой» по «Танцам со звездами» Александром Литвиненко, как сплетники уже «поженили» другую пару - Анну Снаткину и Евгения Григорова. И, как выясняется, небезосновательно. Там действительно кипят «бразильские» страсти. - Перед прошлым туром мы сильно поругались, я даже думала, что буду танцевать одна, - поделилась с корреспондентом «КП» Анна. - Потом я, правда, успокоилась, зато завелся Женя. Мы начали ссориться буквально из-за ерунды. В общем, дошло до того, что он ушел с репетиции. Но потом исполнили номер так, что Станислав Попов пригласил нас поучаствовать в Кубке мира в Кремле! Вообще Евгений Григоров строг со своей партнершей только на репетициях. По словам Анны, они часто встречаются вне проекта, с удовольствием общаются, и оказывается, Женя очень теплый и заботливый человек. - Например, недавно звонит мне (а я со съемок еду, уставшая, голодная) и говорит: «Я знаю, что ты весь день на съемках, ничего не ела. Что тебе привезти?» Было очень приятно. Кроме того, Женя постоянно дарит Ане подарки и водит ужинать в кафе. А недавно он даже пригласил ее в школу «Форум», где занимается сам, и перезнакомил девушку со всеми своими друзьями.