Анастасия Заворотнюк: У меня земля из-под ног ушла

Смерть любимой миллионами актрисы стала для «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк настоящей трагедией. Она продолжает говорить о ней в настоящем времени и с искренним восхищением. – Утром у меня раздался звонок и мне сообщили страшную новость, – говорит актриса сквозь слезы. – У меня словно земля из под ног ушла… Любовь Григорьевна навсегда осталась невероятно красивой женщиной. Говорят, что эта болезнь убивает. Да, Любовь Григорьевна очень сильно похудела, но Господь сберег ее красоту. Она невероятно талантливая актриса. Рядом с ней на съемочной площадке было бессмысленно что-то делать, играть. Когда стоишь с ней рядом, то понимаешь, что надо просто любоваться. От нее всегда исходила непередаваемая энергия! – Я ее очень люблю. В последний раз я разговаривала с Любовью Григорьевной по телефону не так давно, а до этого мы с ней виделись, когда я приезжала к ней в клинику. Сказать, что она мужественный человек, значит, ничего не сказать. Я не знаю, как ее близкие смогут пережить трагедию, мне очень трудно говорить, но они должны держаться.