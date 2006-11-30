Валерий Меладзе получил алкогольную передозировку

Валерий Меладзе перебрал спиртного на вечеринке, посвященной выходу в свет первого музыкального альбома Екатерины Гусевой. Известный певец (вместе с ним Катя исполняла песню «Актриса») все свое внимание уделял не столько счастливой виновнице торжества, сколько алкогольным напиткам на стойке бара. Валера, одетый в теплый пуховик, опрокидывал «огненную воду» большими рюмками одну за другой. - Я пью водку, потому что сначала увидел ее, а уж потом менее крепкий глинтвейн, - объяснил "Твоему ДНю" певец. - А вообще мне все равно, что пить! Мы, грузины, все успеваем - и выпить, и поговорить, и закусить. Но, вопреки своим словам, закусывать Меладзе, в отличие от других гостей, совсем не спешил. Может быть, что Валерий просто сильно озяб, ведь вечеринка проходила на катке, где тренируются участники ледового шоу «Звезды на льду». Естественно, что главными гостями начинающей певицы стали ее друзья-фигуристы: Ирина Слуцкая, Илья Авербух, Роман Костомаров.