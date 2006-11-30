Дима Билан обрёл свою любовь в Лондоне (ФОТО)

30 ноября 2006, 11:28

В Лондоне Дима Билан встретил свою бывшую любовь. Поездка Димы в Лондон на церемонию World Music Awards принесла ему массу приятных впечатлений не только в профессиональном, но и в личном плане. {1-}В хмуром осеннем городе певец встретил свою бывшую девушку Лялю (после расставания с Димой она уехала в Лондон), с которой его связывали непростые, но очень сильные чувства, сообщает "Твой ДЕНь". То, что произошло с Биланом в столице Англии, больше похоже на сюжет какой-нибудь романтической мелодрамы, нежели на реалии жизни. Через полтора года после расставания он случайно встретил Лялю в маленьком магазинчике в первый же день приезда в Лондон. Конечно, он ждал встречи с ней, но планировал сначала позвонить и сказать о своем приезде. Однако судьба свела их раньше. - Это просто фантастика какая-то, - признался «Твой ДЕНь» певец. - Если бы мне рассказали, что такое может произойти в жизни, я бы никогда не поверил. Я просто зашел в магазин, чтобы выбрать книгу. Но сейчас понимаю, что меня как будто что-то там держало. Сделав покупки, я ушел, но потом вернулся, чтобы взять телефон у продавщицы, которая оказалась очень приятной девушкой. И я снова задержался, а потом на выходе столкнулся с Лялей. Скажу честно, мы оба потеряли дар речи и, не говоря ни слова, обнялись и выскочили на улицу. Да уж, такое бывает раз в жизни! Хорошо, что мы встретились вот таким образом, потому что ее лондонский телефон, как оказалось, у меня был записан неправильно - и я бы, наверное, до нее не дозвонился. {-2} Им нужно было столько сказать друг другу, поэтому, забыв обо всех делах, они отправились на прогулку по Лондону. Ляля показывала Диме тихие, немноголюдные улочки, оригинальные магазинчики и уютные кафе и рассказывала о своей новой жизни. Диме тоже было что сказать бывшей подруге - последний год для него был очень успешным. На протяжении всего пребывания певца в Лондоне они виделись почти каждый день. Билан впервые встретил Лялю в Юрмале несколько лет назад, когда участвовал в конкурсе «Новая волна». Тогда ему было чуть за двадцать. - Ляля приехала туда с Леней Нерушенко, мы познакомились, она мне сразу понравилась, но ни о каких отношениях не могло идти и речи, - продолжает Дима. - В следующий раз я случайно увидел ее возле «Макдоналдса» на Пушкинской, куда мы с друзьями зашли после занятий в Гнесинке. Помню, я очень удивился, потому что она была очень хорошо и красиво одета. Что могла такая девушка делать в ресторане фастфуд? Я задал ей этот вопрос, и она ответила, что ей просто захотелось такой еды. Так мы начали общаться. Они понимали друг друга с полуслова, поэтому сблизились очень быстро. Но это не значит, что в их отношениях было все гладко. Наоборот, все друзья Билана знали, что к этой девушке он испытывает самые серьезные чувства в жизни, но и переживаний у него было не меньше. Именно ей, а не кому-то другому он посвящал свои песни. Сейчас Дима и сам признается, что у них с Лялей были сложные периоды - и разрыв с ней он переживал очень тяжело. - Это было связано и с моей работой, и с ее образом жизни, - рассказывает певец. - Было много причин для нашего расставания, и в конце концов мы приняли такое решение. Во-первых, я понимал, что не смогу быть ей верен, а во-вторых, Юрий Шмильевич правильно говорил мне, что я больше должен думать о своей профессии. Потом Ляле надоела ее жизнь, она решила все изменить и уехала в Лондон. С тех пор и до этого времени мы даже не разговаривали по телефону.

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