Срочно! Пугачевой ампутировали ногу

Здоровье Аллы Пугачевой, которая в этом году перенесла операцию сразу на четырех сосудах сердца, снова в опасности. Певица может больше не выйти на сцену, причем в буквальном смысле этого слова. Не успела примадонна отойти от операции на сердце, которую ей сделали в Национальном медико-хирургическом институте им.Пирогова, как врачи снова забили тревогу. У певицы обострились проблемы с кровоснабжением правой ноги, и медики настаивают на скорейшем хирургическом вмешательстве. Причиной паники стали постоянные жалобы артистки на невыносимую ломоту в правой ноге. По словам близких Аллы Борисовны, она в последнее время очень плохо спит из-за тянущей боли, малейшее изменение в погоде оборачивается невыносимыми страданиями для певицы, она стала заметно прихрамывать. На сцене она старается мало двигаться, чтобы зрители не заметили ее проблему. А за кулисами и на улице Аллу Борисовну теперь всегда поддерживают под руки. Пугачева из-за проблем с ногами уже долгое время находится под наблюдением российских медиков. Но пока врачи не могут поставить Алле Борисовне точный диагноз. Ясно лишь одно – у 57-летней примадонны плохая проходимость сосудов, и это причиняет певице сильнейшую боль. Не в силах терпеть, примадонна решилась пройти тщательное исследование и сделать операцию по замене проблемных сосудов в одной из зарубежных клиник Швейцарии или Германии. На этом настаивали близкие к певице люди, которые видели, как мучается Алла Борисовна. И в какой-то момент она поддалась на их уговоры. Поездку за границу певица запланировала на конец осени – начало зимы. Однако ее пришлось отложить из-за участия примадонны в важных новогодних мероприятиях. Операцию отложили на неопределенный срок. Сейчас, чтобы хоть как-то смягчить боль, Алла Борисовна старается как можно меньше находиться на каблуках. Самое ужасное, что когда начинаются приступы, никакие лекарства и специальные кремы ей не помогают. И приходится прятать мучения за знаменитой улыбкой. По словам врачей, сильные боли в нижних конечностях даже в состоянии покоя, боль при ходьбе, появляющаяся время от времени хромота – все это признаки ишемии нижних конечностей. Она появляется вследствие отложения холестерина на стенках сосудов - атеросклероза. В результате кровообращение ухудшается. Лишний вес, курение, гипертония, стрессы, а также жирная и калорийная пища способствуют развитию атеросклероза. Вылечить его нельзя – можно только не давать прогрессировать, снижая лекарствами уровень холестерина. Но если болезнь зашла далеко – восстановить кровоток можно операцией шунтирования. Ее суть в том, что участок артерии с холестериновыми бляшками удаляют, а на его место вшивают кусочек вены больного. Если же не сделать операцию по восстановлению кровообращения – придется ампутировать конечность. Так что Алле Борисовне следует, видимо, очень серьезно подумать над советами врачей и не затягивать с лечением. По материалам газеты «Жизнь».