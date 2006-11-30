Популярная группа «Тату» собирается продемонстрировать совершенно несвойственное им шоу

Девушки представят собственное творчество в классической обработке. В помощь провокационной группе на сцену Prado cafe выйдут музыканты одного из лучших столичных оркестров. Концерт по поводу дня рождения Prado cafe состоится 5 декабря. По замыслу организаторов, было довольно смелым шагом, решиться на классическое "прочтение" скандально известного на весь мир творчества "Тату", тем более, привлечь к этому музыкантов. Вполне возможно, что после этого выступления имидж группы изменится. К тому же в последнее время "татушки" явно "сдали" в провокационности. Они больше не целуются на сцене, не носят коротких клетчатых юбок и не делают скандальных заявлений. С возрастом девушки приобрели гламурный налет. Теперь они становятся женщинами года журнала GQ и выступают в одном из самых светских мест столицы Prado cafe.