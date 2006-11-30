Басков и Повалий отказались спеть на «Золотом граммофоне»

На нынешней церемонии вручения премии "Русского радио" "Золотой граммофон"отличились Николай Басков и Таисия Повалий. Их выходка запомниться зрителям надолго, пожалуй, до следующей этой церемонии точно! Они получили премию "Золотого граммофона" за лучший дуэт года "Ты далеко". Правда, когда известная пара вышла на главную сцену в Санкт-Петербурге, зрители были сильно удивлены, так как они были единственные артисты, кто отказался спеть. На все просьбы ведущих и зрителей они только пожимали плечами. В итоге, как потом оказалось, от радости они просто забыли, что ещё не исполнили дуэт. Правда, в итоге, когда зазвучала песня публика их встретила шквалом