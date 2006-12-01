Киркоров подверг унижению нынешнего фаворита Пугачёвой

Филипп Киркоров поставил Аллу Пугачеву в неловкое положение, неожиданно приехав в Одессу на концерт бывшей супруги. В «жемчужине у моря» билеты на концерт примадонны раскупили за две недели до выступления. Но место для экс-мужа Аллы Борисовны все же нашлось, сообщает "Твой ДЕНь". Когда артиста усадили в директорскую ложу, в целях конспирации он прикрывал капюшоном пышную шевелюру, закрывал лицо руками и прятался за спину сидящей перед ним девушки всякий раз, когда в его сторону направляли прожекторы. Но публика Киркорова вычислила. К концу действия местонахождение звезды было рассекречено и зрители стали громко скандировать: «Филипп, выходи! Мы тебя узнали!» Однако певец предпочел скрыться за кулисами. Киркоров поспешил к Алле Борисовне в гримерку, поставив тем самым в неловкое положение фаворита Примадонны Майка Мироненко. Парню пришлось ожидать Аллу Борисовну возле гримерки. Из служебного входа театра артисты вышли все вместе: Пугачева, Киркоров и Мироненко.