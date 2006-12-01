Новой солисткой Reflex стала Настя из Новосибирска

Причин ухода Ирины Нельсон из группы Reflex несколько. Во-первых, солистка очень устала от многолетнего гастрольного марафона. Во-вторых, Ира намного старше других участниц группы и после ухода она займется сольной карьерой. Большую часть освободившегося времени Нельсон будет проводить в Дубае, где они вместе с супругом и продюсером Вячеславом Тюриным будут работать в звукозаписывающей студии. Место Ирины заняла, конечно, блондинка – несмотря на перестановки сил в группе, концепция осталась прежней. 20 летняя танцовщица из Новосибирска Настя Студеникина не успела опомниться, как оказалась в популярной группе. – В два часа ночи через день после кастинга мне позвонил Вячеслав Тюрин и сказал, что завтра ждет на съемки клипа, – рассказывает опешившая Настя. – Через 7 часов я была уже на съемочной площадке. Я просто в шоке! Впрочем, никакие трудности и издержки работы в популярной группе Настю не пугают – за несколько лет, что она танцевала в ночных клубах, девушка привыкла к изнурительным тренировкам и неожиданным ситуациям. Поэтому на фразу Тюрина: «Я не завидую Насте, она еще не знает, куда попала» – Студеникина реагирует невозмутимой улыбкой. Первый рабочий день Насти прошел на съемках нового видеоролика Reflex на песню «Научи любить». Костюмы для мотогонщиц, роли которых играют Алена, Женя и Настя, дизайнер Алишер сделал в свойственной ему манере – меньше ткани и больше открытого тела. Привычная к подобному образу новая участница Reflex сразу вжилась в роль сексуальной мотогонщицы и работала на камеру так же уверенно, как другие опытные участницы, пишет газета «Твой день». Съемки клипа прошли 29 ноября, а руководил съемочным процессом Виталий «Муха» Мухаметзянов. По сюжету видео солисткам предстоит оказаться в городе, населенном роботами, у которых нет никаких чувств, в том числе и умения любить кого-то. Проезжая по городу на мотоцикле, участники «Рефлекса» увлекают за собой толпу роботов, а после, когда музыканты начинают выступать перед этой толпой, роботы оживают и к ним возвращаются человеческие чувства. Ролик появится на экранах в начале будущего года.