Дане Борисовой требуется психолог

Жизнь Даны Борисовой после «Последнего героя» пошла в совершенно другом русле. Дана стала задумываться о том, чтобы завести семью и ребенка. Ей хочется больше времени тратить на близких людей, она стала намного сдержаннее в плане новых знакомств. Стиль одежды Даны тоже изменился: - Короткие юбки остались в «Армейском магазине». Они были необходимы, чтобы порадовать военнослужащих (смеется). Теперь надевать мини не хочется. Если все же позволяю себе короткую юбку, то все остальное закрыто. У меня вообще был кризис, когда я пришла в «Принцип домино». Каждый день новые наряды, прически, косметика… От этого устаешь. И я стала равнодушна к повседневной одежде: могла в одной кофте и джинсах ходить неделями. Ханга настоятельно рекомендовала мне присмотреться к своему гардеробу, а мне хотелось в обыденной жизни чего-то серенького, черненького». Сейчас Дана Борисова ведет утренние эфиры на НТВ и готовится к запуску нового шоу с ее участием. Работать рано утром ей сложно. - Но мне нравится, - говорит она. – В 30 лет я созрела для того, чтобы работать одной. Я уже не боюсь ответственности. Правда, график хитрый. На неделю я выпадаю из привычной жизни: днем сплю, ночью работаю. В свободную неделю можно сделать все дела и даже уехать куда-то, но для организма это стресс – каждые семь дней менять режим. Об этом сообщает KINO.ukr.net