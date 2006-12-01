Срочно! Фото нового любовника Ирины Билык

Еще на своем сольном концерте Ирина Билык обещала показать всем своего нового возлюбленного, но почему-то не решилась. И не удивительно, разница в возрасте у парочки составляет не менее пятнадцати лет. Но, спустя всего несколько недель, певица осмелела, и теперь на все съемки приезжает только в его сопровождении. Отныне Вася, именно так зовут счастливца, ни на шаг не отходит от своей возлюбленной, преданно и нежно заглядывает ей в глаза, и с вожделением наблюдает за работой артистки на сцене. Как уже писал STARS, Вася – танцор труппы екс-бойфренда певицы Димы Коляденко. Поговаривают, что именно из-за скандальной драки с новой пассией певицы последний и лишился своей работы.