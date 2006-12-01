Лев Лещенко утопил Надежду Бабкину

Нам 30 лет! - поздравила театр ее руководительница Надежда Бабкина. - И посмотрите, какие мы молодцы! На сцене Кремля певица вместе со своими друзьями выстроила настоящую русскую деревню. Зрители смогли порадоваться и скрипучему снежку, и знойному летнему полдню, первым весенним цветам и золотому листопаду. На веселом празднике вдоволь погуляли и известные гости. Николай Басков пытался заманить Надежду Бабкину в свою щегольскую тройку с бубенцами. Но певица отказалась покидать сцену без своего коллектива. Тогда Басков подарил певице корзину с белоснежными цветами со словами: . Сосо Павлиашвили стал председателем колхоза. Он угостил Бабкину фруктами и настойчиво предлагал ей остаться у него переночевать. Лайма Вайкуле и Наташа Королева стали кумушками-подружками Бабкиной. В венках, увитых цветами, они сплясали зажигательную кадриль и подпели имениннице. Спасибо, Надя, что открыла мне русскую народную песню! -сказала Вайкуле. - Я и не подозревала, что она так прекрасна!>. Одним из самых захватывающих номеров юбилейного концерта стало появление Льва Лещенко на ладье. Он спел песню про то, как Стенька Разин утопил княжну в реке, и тут же показал, как это было. Лещенко сбросил Бабкину со своей ладьи в созданное на сцене озеро. К счастью, через несколько минут певица уже вновь пела вместе со своими друзьями. Под финальную песню «Валенки» с певицей уже отплясывали негры, индусы, корейцы и японцы.