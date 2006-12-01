Первое интервью Алсу после родов

7 сентября в Лос-Анджелесе Алсу родила девочку, о чем мгновенно раструбили все российские СМИ. С тех пор никакой информации из-за океана не поступало. Мужа звезды, бизнесмена Яна Абрамова, довольно часто видели в Москве, но он категорически отказывался беседовать с прессой. И вот спустя два с половиной месяца после радостного события нам все-таки удалось связаться с молодой мамой, пишет «Экспресс газета». Если в Москве температура балансирует в районе нуля, то в Лос-Анджелесе сейчас 25 градусов. Поэтому Алсу с удовольствием прогуливается с малышкой в саду в тени хлопковых деревьев - это такие здоровенные мачты, усыпанные цветами, похожими на мохнатые гладиолусы. Как нам удалось выяснить, коляска у маленькой Сафины фирмы «порше». Это вам не «Грако» китайской сборки, у которой через пару недель отваливаются колеса! Однако гулять по легендарному Беверли-Хиллз, от которого певицу отделяют лишь несколько кварталов, у нее нет ни малейшего желания. Слишком много там машин, а жизнь начинает бить ключом только ночью, когда открываются дискотеки. Но это Алсу пока не интересует. - Чувствую себя хорошо, - поведала звезда. - Даже не верится, что в Москве сейчас лежит снег, я уже по ней соскучилась. Что бы там ни писали ежедневные газеты, Ян нам с Сафиной уделяет максимум времени. Насколько это возможно при его загруженности. Неделю он гостит у нас, неделю находится в России. Алсу утверждает, что Сафина уже узнает папу и маму. Именно им она улыбается чаще других людей, бывающих в доме и допускаемых в просторную детскую комнату, оформленную в розовых тонах. Хотя малышка с удовольствием идет на руки и к Ирине Владимировне, матушке Яна Абрамова, которая живет с Алсу постоянно, помогая ей по хозяйству. - Спрашиваете, какие презенты подарили дочке при рождении? - немного растерялась певица. - Вы знаете, их было такое количество! Вот сейчас она спит в симпатичном костюмчике от Дольче и Габбана, тоже подарок. Дело не в фирме, конечно, просто он ей очень идет. Что же касается игрушек, семья Абрамовых позаботилась об этом заблаговременно. Из Москвы были переправлены персонажи российских мультиков - Чебурашка, Крокодил Гена, Волк и Заяц из «Ну, погоди!»… Однако самая любимая игрушка у Сафины на сегодняшний день - это толстый и писклявый сказочный Джинн. Но и ему, увы, не дано переместить маму с дочкой в далекую родную Москву. - Разумеется, мы прилетим сразу, как только появится возможность, - говорит Алсу. - Пока о точной дате говорить рано. Скорее всего, я вернусь, как только в Москве потеплеет. Спасибо всем моим поклонникам, которые меня помнят и ждут! По нашим данным, Ян Абрамов готовит супруге поистине царский подарок. Уже вовсю идут переговоры о выступлении Алсу в Кремле! Так же подыскивается концертная площадка в Санкт-Петербурге. Ориентировочно певица вернется на сцену в конце 2007 года.