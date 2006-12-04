Искренние близняшки из России победили на детском «Евровидении»

Представительницы России - сестры-близнецы Маша и Настя Толмачевы из Курска стали победителями детского международного конкурса "Евровидение-2006", завершившегося вечером в субботу в Бухаресте. В нем принимали участие юные исполнители песен в возрасте от 9 до 14 лет из 15 стран Европы. За песню "Весенний джаз", исполненную дуэтом 9-летних сестер, было подано самое большое количество голосов, сообщает NewsRu Com. Второе место на конкурсе занял 10-летний Андрей Кунец из Белоруссии, который не только исполнил песню "Новый день" на русском языке, но и сам написал ее слова и музыку. Третье место голосовавшие отдали 14-летней шведке Молли Санден и ее музыкальной композиции "Желаю тебе только самого хорошего". Несмотря на то, что выступление близняшек из Курска завершало конкурсный концерт, они сумели покорить зрителей и голосовавших от каждой страны-участницы не только своими вокальными данными, присущими джазу, но и необыкновенной искренностью и теплотой. В песне, в создании которой они сами, согласно условиям конкурса, принимали непосредственное участие, говорилось о весне, пробуждении природы, о том, как весело живется на свете сестрам-близнецам. После объявления итогов конкурса, сестры не смогли сдержать слез радости, а на вопрос ИТАР-ТАСС о том, что они хотели бы делать дальше, еще по-детски ответили, что хотят стать "классными артистками". В отличие от "взрослого" "Евровидения", когда страна- победитель получает право его проведения у себя в следующем году, детские конкурсы проводятся иначе. Следующий, пятый по счету, состоится в Нидерландах, куда Маша и Настя Толмачевы поедут в качестве почетных гостей. При этом устроители подобных мероприятий не исключают, что скоро детский конкурс "Евровидения" сможет принять и Россия.