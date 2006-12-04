Иосиф Кобзон смешал с грязью Жасмин и Зару

Из-за многочисленных накладок в съемках шоу "Старые Песни О Главном" на нервах были и ведущие концерта Лариса Долина и Иосиф Кобзон. Лариса Александровна, будучи в сильном напряжении, выместила свое раздражение на стилисте. Долиной не понравилось, что лак для волос недостаточно сильно зафиксировал ее прическу, сообщает "Твой ДЕНь". А Иосиф Давыдович, запутавшись в участниках программы, назвал «фабрикантку» Зару именем другой певицы – Жасмин. – Знаете, они мне все на одно лицо – что Жасмин, что Зара, – оправдывался позже за кулисами мэтр отечественной эстрады.