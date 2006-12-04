Обнажённый муж Валерии вверг Стоцкую в истерику

На съемках новогоднего выпуска музыкальной программы Первого канала «Старые песни о главном» супруг Валерии Иосиф Пригожин довел Настю Стоцкую до настоящей истерики. Резвая певица по ошибке забежала в мужской туалет. И можно представить, что она ожидала увидеть там кого угодно, но только не мужчину. Заметив в открытой кабине Иосифа, который спокойно справлял нужду, Стоцкая закричала что было силы и выскочила оттуда. – Я не думал, что Настя будет шокирована моим мужским достоинством, – признался «Твоему Дню» Иосиф. – Я просто не закрыл дверь в кабинку, когда она зашла в туалет. Увидев Стоцкую, я подумал, что это какой-то трансвестит, потому как она была в своем сценическом костюме. А обернувшись, увидел, как она посмотрела сначала мне в глаза, а потом, опустив взгляд ниже, закричала и выбежала из туалета. Я сам немного испугался, ведь, кроме моих жен, мое достоинство никто не видел. Удивил Пригожин в этот вечер и зрителей, собравшихся в Кремле. Если прежде на сцену выходила лишь его супруга, то в этот раз в престижном зале состоялся его певческий дебют. Одетый в красочный узбекский костюм, Пригожин за кулисами повторял строчки из песни «Я встретил девушку». Из-за ужесточенных мер безопасности в этот вечер в Кремле пострадали многие артисты. Так, например, Диму Билана и Филиппа Киркорова почти час держали на въезде в Кремль. Из-за многочисленных накладок в съемках шоу на нервах были и ведущие концерта Лариса Долина и Иосиф Кобзон. Лариса Александровна, будучи в сильном напряжении, выместила свое раздражение на стилисте. Долиной не понравилось, что лак для волос недостаточно сильно зафиксировал ее прическу. А Иосиф Давыдович, запутавшись в участниках программы, назвал «фабрикантку» Зару именем другой певицы – Жасмин. – Знаете, они мне все на одно лицо – что Жасмин, что Зара, – оправдывался позже за кулисами мэтр отечественной эстрады.