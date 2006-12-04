Юлия Началова родила дочку

Популярная певица Юлия Началова и ее супруг, полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, стали наконец счастливыми родителями. Вчера во второй половине дня 25-летняя Юлия родила дочурку. Малышка появилась на свет крепенькой - весом 3 килограмма 700 граммов - и, по словам медиков, изрядно помучила свою мамочку. К появлению дочки супруги подготовились со всей основательностью. Едва стало известно, что Юля находится в интересном положении, будущие родители немедленно заключили контракт на роды и ведение беременности в Московском перинатальном центре. Заранее забронировали трехкомнатную VIP-палату с совместным пребыванием, в которой мама, папа и ребенок могут быть вместе. В шикарных апартаментах с отдельным холлом для посетителей есть все необходимое - мебель, кондиционер, телевизор, два санузла (для Юли и ее гостей). В отличие от других звездных рожениц Юля не стала скрываться и во всех документах значилась под своей фамилией - Началова-Алдонина. Как рассказали «КП» специалисты, беременность певицы протекала вполне благополучно. - Она даже работать не перестала, - улыбаются медики. - Все показатели были в норме. Проблемы начались, лишь когда уже подходил срок родов. - О том, чтобы рожать самой, не могло быть и речи, - говорят врачи. - Надо было делать кесарево сечение. По словам людей из окружения Началовой, певица в последнее время очень переживала из-за того, что перехаживает, - несмотря на то, что подошел срок родов, ее малышка не спешила появиться на свет. - Ну почему я не рожаю? - беспокоилась Юля. - Я очень хочу родить! Вчера утром певица, и без того бывшая во взвинченном состоянии, посмотрела фильм, героями которого были маленькие дети, и так разволновалась, что у нее начались схватки. Юля срочно позвонила мужу (Евгений был не дома, но, кстати, ради того, чтобы присутствовать на родах любимой, он даже не поехал со своей командой на сборы в Испанию. - Авт.). - Началось! - в панике кричала в трубку будущая мамочка. Евгений немедленно приехал домой и сам отвез Юлю в роддом. Началову сразу же направили в родблок, а уже спустя полчаса на свет появилась малютка. - Операция прошла успешно, - говорят медики. - Через несколько часов мамочку и младенца перевели из операционной в палату. Весь вчерашний день счастливый Евгений Алдонин принимал поздравления друзей и родных.