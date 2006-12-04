Ксения Собчак считает себя макакой

Телеведущая Ксения Собчак только на днях разобрала подарки, преподнесенные ей пару недель назад на день рождения. Один из презентов светская львица прокомментировала особенно охотно, саму себя при этом назвав макакой. Напомним, свое 25-летие Ксения отменила в одном из столичных клубов. Желающих лично засвидетельствовать свое почтение и одарить именинницу было очень много. Весь вечер со сцены заведения звучали поздравления, временами даже нецензурные. А подарков было столько, что вечно занятая теледива все никак не могла найти время, чтобы как следует рассмотреть их. "Самый удивительный преподнес Алексей Митрофанов - крохотное рисовое зернышко, на котором выгравировано поздравление", - рассказала Ксения. Наиболее "интимный" подарок преподнес Иван Дыховичный - роскошное кружевное белье, пишет "Комсомольская правда". Подруга Ксении, издательница Ника Белоцерковская презентовала девушке украшение в виде креста с бриллиантами, а Михаил Фридман - колье из жемчуга и бриллиантов. Среди других подарков оказались куклы, сумки и ювелирные украшения. Весьма интересный подарок Ксения Собчак получила от Бориса Немцова. Кстати, политик еще во время вечеринки порадовал виновницу торжества посвященным ей стихотворением. На этом щедрый Немцов не остановился. "Вместе со своими стихами он подарил мне большую черную пантеру, не живую, конечно, - поделилась Ксения. - Почему пантеру - непонятно! Борис сказал, что я ему напоминаю именно такого сильного, гибкого зверя". "Хотя самой себе я больше напоминаю обезьянку - подвижную, крикливую и суетливую, - добавила ведущая "Дома-2". Я все время говорю, шучу, бегаю - скорее уж я макака, а не пантера. Но все равно приятно".