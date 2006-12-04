Агурбаш не поедет на «Евровидение»

Певицу Анжелику Агурбаш, которая намеревалась принять участие в белорусском отборочном туре на конкурс «Евровидение – 2007» с песней Miracle («Чудо»), дисквалифицировали за нарушение правил. Как пишут белорусские СМИ, председатель оргкомитета отборочного тура Александр Тиханович заявил, что Анжелика Агурбаш не допущена к отбору, поскольку ее песня не подходила по правилам: она уже звучала на двух концертах — «Славянском базаре» и в Гетеборге на открытии чемпионата мира по легкой атлетике, которые транслировались в телеэфире. Новой песни Анжелика в установленное время не подала и на прослушивание не явилась, это привело к ее дисквалификации. - Дмитрий Колдун своевременно заменил свою песню на другую, поэтому он был допущен, - отметил Тиханович. Заявление певицы по данному поводу прозвучало не на родине, а было опубликовано в одном из британских таблоидов: «Анжелика Агурбаш решила снять заявку с песней Miracle и две другие песни, которые она подала на участие в национальном отборе. После волны слухов, поднявшихся после того, как было обнаружено, что ее песня исполнялась в Швеции, что сама певица не считает нарушением правил, поскольку ее никто не уведомлял о том, что концерт будет транслироваться — она решила сама снять свою заявку с конкурса. Песня Анжелики была исполнена лишь однажды, в Швеции, в последнюю минуту она была добавлена к выступлению певицы, поскольку ее попросили исполнить дополнительную песню, но никакого уведомления о том, что она пойдет в эфир ей не давали. В настоящее время Анжелика консультируется с юристами и возможно подаст в суд на шведскую телекомпанию, которая показала ее песню без письменного разрешения с ее стороны».