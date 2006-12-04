Как Алла Пугачева в Донецке прямо на сцене шампанское пила...

Алла Пугачева вчера дала в Донецке единственный концерт. Местом выступления примадонны стал Дворец молодежи "Юность", а билеты на концерт стоили от 160 до 1000 гривен. Как уже сообщал "Остров", еще за месяц до вчерашнего концерта дешевые и относительно дешевые билеты были раскуплены. А вот билеты по 200 долларов можно было купить даже за несколько минут до начала концерта. Во Дворец молодежи "Юность" Алла Борисовна приехала за два часа до начала выступления прямо из Днепропетровска. В качестве средства передвижения госпожа Пугачева избрала 600-й "Мерседес". Выступление патриарха советской эстрады длилось полтора часа. Примадонна выступала не только с сольными номерами, но и исполнила дуэтом несколько песен с молодым "фабрикантом" Майклом Мироненко. На глазах у восхищенной публики Алла Борисовна прямо на сцене выпила бокал шампанского. С журналистами общаться госпожа Пугачева категорически отказалась.