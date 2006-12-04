Светлана Лобода попала в аварию и... нашла себе мужчину! (ФОТО)

С этой недели Светлана Лобода уже не водит собственный автомобиль. В субботнюю ночь после двух концертов в Киеве Света, уставшая с директором своей компании «S & A music group» и менеджером направлялась домой. Погода была туманная, и тормозить на светофорах приходилось интуитивно. Но на одном из участков дороги (возле ресторана «Пена») Светлана не справилась с управлением. «Я увидела остановившийся автомобиль - такси, до него было примерно три метра, а я мчусь на скорости. Нажав на тормоза, понимала, что столкновения не избежать. Резина – «шипованная» и в дождливую погоду скользит. Оставалось только наблюдать за происходящим. Мой автомобиль с силой ударил в левое крыло другой иномарки. Я вышла из машины и увидела, что бампер разбит вдребезги. А моя страховка закончилась неделю назад!» - рассказывает певица. С пассажирами все в порядке, а вот с машинами не очень. По всей видимости, заработанный Светой предпраздничный гонорар пойдет на ремонт и возмещение убытка второй стороне. А пока около месяца Лобода будет без авто. Вернее без своего, так как нам удалось узнать, что у Светы появился личный водитель, а по совместительству и охранник. Машина с водителем-охранником появилась за рекордно короткие сроки, что наталкивает на мысль о давней дружбе или других отношениях с данной персоной. «После случаев с ограблениями артистов и даже кражами их самих мне страшно разъезжать самостоятельно в такси. Хорошо, что рядом есть люди, которые могут обо мне позаботиться. Сейчас мне особенно сложно справляться со всем самостоятельно» - комментирует Света.