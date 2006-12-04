Бритни Спирс и Пэрис Хилтон любовницы? (ФОТО)

Родные Бритни Спирс обеспокоены: общение с Пэрис Хилтон может обернуться для поп-принцессы не только пьянками, но и кое-чем похуже. Недавно в СМИ появились откровенные фотографии Хилтон в объятиях женщины. На снимках Пэрис целуется и обнимается с ведущей канала MTV Эглантиной Зиг. Источник сообщил: - Пэрис ласкала Эглантину, и та отвечала на ее поцелуи. Но сейчас новой страстью Пэрис стала Бритни. Это и пугает близких певицы: Бритни появляется в обществе богатой наследницы все чаще, они обнимаются и ласкают друг друга на людях. Оказывается, это Пэрис уговорила Спирс при ней не носить нижнее белье, и однажды девушки заперлись вдвоем в туалете. - Они пошли в туалет и вышли через 20 минут, их прически и одежда были в беспорядке, - рассказал источник. После одной из вечеринок 25-летняя певица и светская львица провели ночь в гостиничном номере Бритни. - Той ночью они по-настоящему сблизились, - сообщил приятель звезды. – Затем они отправились домой к Пэрис, где та попросила Бритни станцевать для нее стриптиз. Мать поп-принцессы Линн в ярости. - Она [Линн] была рада, когда ее дочь бросила своего мужа, - поведал источник. – Но, учитывая, что Бритни претендует на опеку над детьми, Линн обеспокоена тем, что шалости дочери могут сыграть против нее в суде.