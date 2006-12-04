8 декабря, Киев, Дворец Спорта, Золотая Шарманка. Начало в 19.00

Лучшие исполнители Украины и России, чьи песни звучали в эфире радио "ШАРМАНКА" на протяжении года, стали номинантами МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "ЗОЛОТА ШАРМАНКА". Среди них самые эпатажные и яркие поп-исполнители, самое громкое открытие года, лидеры продаж альбомов и самая гастролирующая группа, самая обаятельная и привлекательная певица, самые романтичные и популярные в Украине группы, многие другие. Пришло время расставить все точки над І и выяснить в чем их сила, ведь у популярности много составляющих. Звезды музыкального Олимпа будут бороться за главный приз в отечественном шоу-бизнесе - "ЗОЛОТА ШАРМАНКА". Ведущие: Дима Билан, Тина Кароль. Состав гостей и участников Церемонии: И.Крутой, Б.Моисеев, А.Малинин, Ж.Агузарова, Ю.Титов, А.Зацепин, С.Пьеха, "Тутси", "А-студио", "Не пара", "Мираж" (Н.Гулькина), "Високосный Год", И.Дубцова, Е.Князева, "Банда", Алекса, П.Гагарина, Е.Терлеева, П.Нарцисс, Е.Кукарская, А.Лорак, И.Билык, "Алиби", Т.Недельская, Галлина, В.Гришко, В.Мельник, М.Поплавский, В.Грин, В.Козловский, Гайтана, В.Павлик, "Х-президенты", "Не ангелы", "СМС", "Авиатор", "Талита Кум", "Друга ріка", "ТНМК", Ассоль, Ю.Федотов, Камалия. Цена билетов: 40-700 грн.