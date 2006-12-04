6-7 декабря, Национальный цирк Украины, «Звезды на арене цирка».Начало в 19:00 .

Состав участников: Жанна Агузарова, Анне Вески, Надежда Бабкина, Евгений Гор, «Корни», Владимир Гришко, Виктор Мельник, Юрий Титов, Антон Зацепин, Пьер Нарцисс, Елена Кукарская, «Премьер-министр», Михаил Поплавский, Елена Князева, Тина Кароль, Виктор Павлик, Виктор Грин, Катя Бужинская, Виталий Козловский, «Талита Кум», «ТНМК», «Четыре короля», «Триши», «Алиби», Гайтана, Ассоль, Наталия Бучинская, Камалия, «Авиатор», Татьяна Недельская, Галлина, Юрий Федотов, EL Кравчук, Эдуард Романюта. Цена: 70 - 500 грн