Грудь Бритни Спирс пойдет под нож (ФОТО)

После рождения 12 сентября второго ребенка Бритни СПИРС уже смогла избавиться от девяти лишних килограммов, набранных за время беременности. Но останавливаться на достигнутом молодая мать не собирается. Возвращение на сцену должно стать триумфальным. По признанию Бритни, ее главная на сегодняшний день задача - согнать еще восемь ненужных килограммов. Пока 24-летняя певица ждала второго ребенка - малыша Саттона, она ни в чем себе не отказывала. Радости жизни довели ее боевой вес до внушительных 75 килограммов. Теперь Бритни, чтобы похудеть, готова пойти на операцию. - Она планирует сделать липосакцию бедер, ягодиц и живота, - раскрывает секрет голливудский эскулап Берни Штрейцер. - Прежде ей не требовалось столь радикальное вмешательство. Миссис Спирс худела благодаря диете, физическим упражнениям и использованию средств, угнетающих аппетит. Кроме того, хорошо информированные источники утверждают, что Бритни намерена сделать и коррекцию груди. Бюст певицы, действительно, стал видимой жертвой двух родов и теперь, видимо, пойдет под нож.