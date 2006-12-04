Женские секреты экс - "Блестящей"

У каждой красавицы есть свои женские секреты, помогающие надолго сохранять красоту и здоровье. Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова тоже имеет в запасе несколько действенных методов, о которых она поведала в недавнем интервью. "Очень важно то, как ты начинаешь свой день, - говорит певица. - Я, признаться, люблю поспать подольше — сказывается график работы. Но не только. Когда звенит будильник — я не вскакиваю сразу, никуда не бегу, как сумасшедшая, а стараюсь просыпаться постепенно". Утреннюю зарядку Ольга ненавидит и даже считает вредной, пишет "Московский комсомолец". "Я слышала мнение многих специалистов на этот счет. Все они утверждали, что зарядка полезна не всегда, - объясняет свою точку зрения артистка. - Почему люди терпеть не могут ранние перелеты? Им некогда проснуться: прозвенел будильник — они вскочили и поехали". Для сохранения красоты кожи Орлова предпочитает использовать современные косметические средства, считая их ничуть не хуже традиционных "бабушкиных средств". Есть у певицы и другой проверенный способ отлично выглядеть. "Правильное питание — основа хорошего внешнего вида, - утверждает она. - Поэтому я уже давно отказалась от многих продуктов." "Чтобы избежать воспаления кожи, стоит отказаться от таких продуктов, как майонез (вместо него можно использовать оливковое или подсолнечное масло), от жареного и жирного, - советует Ольга. - А также от шоколада, в котором много сахара, он не лучшим образом влияют на кожу. Я ем десерт, который легко усваивается, но при этом совершенно безвреден. Например, цукаты, желе и мармелад". А вообще лучшее средство от проблем с кожей, по мнению певицы, - морковь. "Морковь называют аптекой в миниатюре за редчайший состав витаминов и минеральных соединений, - рассказала артистка. - Она — одно из лучших тонизирующих, общеукрепляющих и витаминных средств. Особенно полезна морковь для женщин: улучшает моторику кишечника, а значит, очищает лицо и укрепляет волосы. Морковь содержит каротин, который, попадая в организм, превращается в витамин А. Этот витамин обладает самым положительным действием на женский организм. Поэтому я так часто готовлю салат из морковки и капусты". За свою жизнь Ольга перепробовала немало разных диет и уверяет,ч то при соблюдении всех правил они неплохо действуют. Однако сейчас певица не видит особой нужды морить себя голодом. сидела на диете после рождения ребенка. "Глобальное" похудание мне не нужно, - считает Орлова, -но все равно я стараюсь чуть недоедать и ходить в фитнес-центр два раза в неделю. Занимаюсь в основном с инструктором и на тренажерах".