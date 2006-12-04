Лолита ждет от Билана ребенка

4 декабря 2006, 15:12

В течение шести часов длились «Новые песни о главном», прошедшие в Кремле 3 декабря. Ведущим вечера было второе лицо новогодней ночи после президента Максим Галкин, поочередно менявший партнерш А.Седакову, Т.Арно и М.Александрову. В принципе, это был такой долгий стандартный концерт со всеми теми песнями, которые звучали в этом году. И начался концерт с выступления великих мира сего – К.Орбакайте, Л.Долины, Валерии, В.Леонтьева. Неожиданными стали выступления А.Розембаума, групп «Куба» и «Джанго». Группа «Токио», которую Первый канал пропагандирует как лучшую рок-группу, но которой почему-то не может купить вторую песню, в шестичасовом нон-стопе была расценена первым перерывом на перекур. Для новогодней же ночи подобные номера станут хорошим поводом переключить кнопку и посмотреть, что идет по другим каналам. Недалеко от «Токио» и «Кубы» ушли и другие любимцы пенсионеров – Согдиана, А.Хворостян, «Челси», В,Дайнеко, С.Светикова, Е.Терлеева. Что касается дуэтов, то ими предстали не так давно сплотившиеся однополые пары – Руслана и Варвара, бьющие в бубны и кружащиеся в шаманских танцах под песню «Два пути», а также, как заметил Галкин, «единственный мужской дуэт России, за ориентацию которого не приходится беспокоиться» - Л.Агутин и В.Пресняков (композиция «Аэропорты»). То, что не покажут по ТВ, и то, что называется техническими дублями – без этого на съемках опять же не обошлось. Так, Владу Топалову пришлось повторять выступление по одной простой причине – Топалов единственный не вписался «в рамки экрана телевизора», так как выбежал за сцену к зрителям. Крайне не везло А.Буйнову. Скользкий пол, из-за которого многим пришлось не сладко (Лера Массква единственная не прошла испытание – упала), еле удержал Буйнова на плаву. После Галкин объявил, что Александр исполнит песню «В Париже ночь». Фонограмма заиграла, Буйнов открыл рот, и тут же фонограмма вырубилась. На сцену снова прибежал Галкин, извинился за неполадки, а Буйнов сказал, что лучше бы Максим извинился за неправильно объявленную песню, ведь Саша вышел исполнять композицию «В облаках». Лолита не умеет не поражать. Во-первых, она вышла в слишком откровенном наряде, грубо говоря, в купальном костюме, во-вторых, как только певица увидела в первом ряду секс-символа страны Д.Билана, то тут же заорала в микрофон, что хочет от него ребенка. Заявила об этом не раз. После так повернулась задом к Галкину, что Максим мгновенно растерялся и признался, что «не только забыл, о чем хотел сказать, но и вовсе потерял дар речи». На «Новых песнях о главном» также вручали и премии за лучшие песни года. Отдельной награды был удостоен И.Кобзон. На объявление номинации «Легенда России» были приглашены А.Пахмутова и Н.Добронравов. В номинации «Лучшая песня по мнению СМИ» победила композиция «Останусь» «Города 312», в номинации «Лучшая песня по мнению экспертов» - «Привет» Юли Савичевой, приз же зрительских симпатий достался Диме Билану и его хиту «Never Let You Go». В концерте также приняли участие: «Иванушки», Н.Носков, А.Маршал, «Чай вдвоем», «Фабрика», Н.Бабкина», С.Пьеха, А.Цой, «Корни», А.Стоцкая, Л.Вайкуле, Т.Овсиенко, «Динамит», Ю.Михальчик, Д.Гурцкая, Л.Лещенко, Жасмин, Ф.Киркоров, Серега, «Блестящие», М.Распутина, В.Кузьмин, Т.Гвердцители, Reflex, «Непара», Н.Подольская, Иванна, И.Николаев, А.Варум, «Любэ».

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