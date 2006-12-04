Страшный долг «фабриканта»

4 декабря 2006, 17:09

Прошлая неделя отличилась особой скандальностью. Было ощущение, что российский шоу-бизнес трясет и растягивает в разные стороны. Кажется, более яркой недели в жизни наших звезд в этом году еще не было. Все началось со страшной аварии, в которую угодила известная телеведущая Тина Канделаки. Вместо того, чтобы сразу признаться в том, что она была в машине Сулеймана Керимова во время аварии, Тина зачем-то придумала версию со свинкой. В то время, когда врачи из клиники в Ницце, в которую обращалась российская знаменитость, подтверждали по телефону, что в те выходные у них действительно была пациентка Тина Канделаки, телеведущая рассказывала историю о свинке и пельменях, которые она ест. Несчастные врачи были искренне оскорблены недоверием, с которым к ним отнеслись российские журналисты. Некоторые, желающие докопаться до истины, даже отправляли в Ниццу фото всенародно-любимой ведущей "Самого умного" и блещущей интеллектом в "Деталях" Тины. Врачи злились и в который раз говорили: "Она!" Несколько дней страна искренне удивлялась тому, что Тина так упорно отрицает свое присутствие в той аварии. Действительно, неужели нахождение женщины в одной машине с мужчиной является доказательством существования между ними интимных отношений? А если нет, то почему бы честно не сказать, что, мол, была, а сейчас в шоковом состоянии и работать в прямом эфире не могу. Возможно, этот скандал не был бы столь громким, а высота интеллекта Тины не ставилась бы в прессе под сомнение столь часто. Параллельно с этим (как ни печально, но факт) страна скорбела о смерти актрисы Любови Полищук. Ее уход стал действительно ощутимой утратой для кинематографа. 28 ноября не стало одной из лучших актрис российского кино. Сотрудники нашей редакции, как и многие, любили и уважали творчество Полищук, поэтому не меньше остальных были шокированы новостью о смерти актрисы. Обидно, что нашлись читатели, которые обрушили на редакцию гневные письма, с упреками, мол, у нас нет морального права писать о смерти Полищук в разделе "шоу-бизнес". Почему же нет, ведь именно в этом разделе мы пишем о звездах шоу-бизнеса. О жизни и творчестве Любови Полищук мы тоже писали в этом разделе, потому что она являлась одной из самых ярких звезд кино. Рождением ребенка наконец-то порадовала нас Юля Началова. 1 декабря на свет появилась Вера Алдонина – дочь Юли Началовой и футболиста Евгения Алдонина. Интересно, что Вера родилась ровно через полгода после свадьбы Юли и Жени, они поженились 1 июня, в День защиты детей. До рождения ребенка Юля не покупала одежду, пеленки и игрушки для девочки, не обустраивала она и детскую комнату. Объясняла это певица собственным суеверием. Даже пол ребенка знали только самые близкие люди. В кратчайшие сроки Юля Началова планирует привести свою фигуру в прежнюю форму. Посмотрим, получится ли у нее это так же, как получилось у певицы Алсу, которая только вчера вернулась в Москву из Лос-Анжелеса, куда уезжала рожать ребенка. В аэропорту "Шереметьево-2", где приземлился самолет певицы, Алсу встречала группа журналистов. Внешний вид певицы вверг всех в недоумение – Алсу выглядела так, будто и не была беременной еще 2 месяца назад. Певица с удовольствием демонстрировала свою идеальную фигуру удивленным корреспондентам. Секрета столь быстрого восстановления фигуры Алсу не открыла. Она будет находиться в Москве неделю, так что вполне возможно, скоро нам удастся выведать ее тайну… И напоследок хочу рассказать о самом свежем скандале в российском шоу-бизнесе. Буквально только что стало известно о том, что, якобы, выпускник последней "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин, один из самых ярких "фабрикантов" нового созыва, в пух и прах разругался со своим продюсером Виктором Дробышем. В пятницу 1 декабря общественность наблюдала за выступлением Прохора на презентации нового альбома группы "Челси", состоящей из "фабрикантов", друзей Шаляпина. С мероприятия Прохор уехал в одной машине с певцом Филиппом Киркоровым и Яной Рудковской (новым продюсером Димы Билана). Говорят, Яна предложила Прохору свои услуги в качестве продюсера. Шаляпин с радостью согласился. Но его нынешний продюсер Виктор Дробыш, по слухам, не захотел отпускать Прохора, с которым у него заключен контракт на семь лет. Поговаривают так же, что Дробыш запросил у Шаляпина отступных 1,5 миллиона долларов. Но пока это страшная тайна!

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