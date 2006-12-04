Новый альбом «Воплей Видоплясова» бьет рекорды продаж

Новый альбом легендарной украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» «Були деньки», выпущенный на собственном независимом лейбле «ВВ» «Краïна Мрiй», бьет рекорды продаж на Украине и в России. Пятый номерной альбом «ВВ» за три недели, прошедшие с момента презентации, уже продался большим тиражом, чем предыдущий альбом «Файно» за четыре года. «Мы пошли на риск, создавая свой лейбл для того, чтобы выпустить «Були деньки», и выиграли, - рассказывает NEWSmusic лидер и вокалист «ВВ» Олег Скрипка. – Предыдущая пластинка, выпущенная большими издателями, продавалась хуже, потому что они не могли сосредоточить силы на одном артисте. Нам же удалось разработать специальную стратегию для продажи нового альбома».