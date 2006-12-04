Новая солистка Reflex научила Терминатора любить

На днях популярная группа Reflex завершила съемки клипа «Научи любить», где эротичный dance-коллектив предстал в новом составе. Вакантное место в группе заняла прошедшая жесткий кастинг молодая певица и студентка Настя Студеникина. Победительнице отбора 20 лет, она с детства занималась современными танцами и пела в хоре, прекрасно держится на сцене и обладает красивым голосом. «Мне сообщили о том, что я теперь участница Reflex, в два часа ночи, а уже утром я была на съемочной площадке клипа «Научи любить», - делится впечатлениями Настя. – Я давно слежу за творчеством Reflex, мне всегда нравилось, как работают девушки, и я постараюсь не ударить в грязь лицом!» «Если честно, я сейчас не завидую Насте, ей в самые короткие сроки придется выучить больше 20 наших песен, - говорит продюсер группы Вячеслав Тюрин. – Ночью мы приняли решение взять ее в группу, а утром у нее уже – съемки в клипе, фотосессия и первые интервью. Придется очень быстро набрать форму и втянуться в ритм жизни группы – ведь только в прошлом месяце мы дали 22 концерта!» Режиссером клипа «Научи любить» стал признанный мастер виртуальной графики Виталий «Муха» Мухаметзянов, а оператором – знаменитый Влад Опельянц. По сценарию, девушки из Reflex попадают в город, населенный роботами, внешне похожими на железный каркас Терминатора. Эти бездушные машины не умеют любить, и поэтому одиноки. В финале сексапильные блондинки все-таки пробуждают в стальных сердцах страсть, и машины оживают. Во время съемок блондинки, одетые в короткие юбки и эротичные курточки от известного модельера Алишера, сначала по очереди оседлали перед камерой шикарный мотоцикл Harley Davidson, а потом устроили импровизированный шоу для приглашенной прессы, медленно расстегивая свои комбинезоны под фото-вспышками. «3D роботы для нового клипа Reflex рисовались несколько месяцев и по уровню воплощения на экране не уступают виртуальным персонажам фильма «Терминатор», - говорит Виталий Мухаметзянов. – Это целый город одиноких роботов – взрослые, дети и даже собаки. Но нашим девушкам все по плечу: в прошлом ролике «Жесткое диско» они спасли целую Вселенную, а здесь научат любить сотню-другую киборгов!» Клип «Научи любить» обновленной группы Reflex появится в эфире музыкальных каналов уже 10 декабря 2006 года.