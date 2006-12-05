Фриске не хватает сексуального партнера

На съемках программы Первого канала «Старые песни о главном» обольстительная Жанна неожиданно разоткровенничалась. Поп-звезда призналась, что тоскует по своему партнеру Алексею Чадову, с которым она с огромным удовольствием сыграла в «Дневном Дозоре», пишет газета «Твой день». Но, к сожалению, сейчас у певицы нет никаких шансов занять место в сердце молодого секс-символа, так как Алексей по уши влюблен в актрису Агнию Дитковските и не замечает других девушек. Поэтому Жанне остается лишь тосковать по бывшему партнеру. - Я очень скучаю по Алексею и по его страстным поцелуям, - говорит Жанна. – Если бы вы хоть раз целовались с Чадовым, то смогли бы меня понять. Леша в этом деле настоящий профессионал, в чем я не раз убеждалась.