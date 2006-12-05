«Иванушка» безобразно растолстел. (ФОТО)

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, который и так никогда не отличался миниатюрностью, признался, что в последнее время сильно потолстел, сообщает "Твой ДЕНь". {-1}Причина тому, как выяснилось, – его неумение выбирать правильные продукты. – Я обожаю пельмени, только настоящие, лепные, и манты, а вот всякие салатики терпеть не могу, – морщится Рыжий. Врач, к которому обратился располневший Андрей, посоветовал артисту диету, по правилам которой придется питаться с точностью до наоборот. Апполонов, не привыкший подчиняться чему бы то ни было, на этот раз решил сделать исключение и последовать советам диетолога: здоровье певцу важнее.