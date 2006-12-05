Лолита нашла потерянного племянника

5 декабря 2006, 11:07

На концерте Лолиты в Минске, который состоялся 2 декабря, был полный аншлаг - для зрителей выносили дополнительные стулья. В перерывах между песнями Лола сыпала со сцены смелыми откровениями. Знаете, три дня назад у меня был концерт в Сочи. Одна женщина подошла за кулисы и говорит: «Лолиточка, я думала, вы такая корова, а вы, оказывается, ничего!» У меня родственники в зале сидят, поэтому буду говорить только правду. Камера любого нормального человека увеличивает ровно на шесть килограммов. Так что я стройнее, чем в телевизоре! - Покажите родственников! - раздался крик из зала. - Показать?! Честно?! Я сейчас покажу! Племянника! Антон, иди сюда! - командовала Лолита. Из-за кулис показался видный парень, зал завелся и рукоплескал Антону, как будто на сцене появился не 18-летний студент, а живой Федор Шаляпин: - Посмотрите, как хорош! Секс-символ! Ладно, Антон, хватит, хватит, иди отсюда, - шутила Лолита. - Сейчас теткин концерт, а не твой! - Так, я вон вижу, кто-то уже уходит с моего концерта! - переключила внимание певица. - Мужчина, или у вас болезнь, с которой не берут в армию? Все мужчины, которые досидят до конца концерта, уйдут от налогов в этом году! Я вот вам честно скажу, - призналась Лолита. - Есть два города, которые боятся все артисты без исключения, - это Минск и Одесса. Говорят так: пойдешь в Минске или в Одессе - встретишь евреев со всего мира! В этот вечер Лолита прошлась и по своему «бывшему» Александру Цекало, рассказала, на что тратит деньги нынешнего мужа-олигарха... Напоследок дала пару советов незамужним дамам. Затем удалилась за кулисы, а на белом экране появился мини-клип: раздраженная Лола за кулисами во время концерта в истерике кричит «Не хочу быть артисткой, надоело!» и с пронзительным криком «У-во-лю!» разносит в пух и прах свою свиту – охрану, костюмера, концертного директора. Еще минута и уже в реальном режиме из-за кулис выходит спокойная Лолита: - Как вам моя идея снять этот ролик?! Никто не верит, что иногда я бываю такая! – кокетничала с залом певица. В итоге вместо запланированных двух с половиной часов концерт растянулся на все четыре, пишет "КП-Белоруссия". Люди, в основном женины после сорока, выходили с концерта довольные и умиротворенные, как после сеанса у психотерапевта. Лолита не торопилась со сцены, в то время как до поезда на Москву оставались считанные минуты. - Опоздает ведь на поезд! - нервничали работники за кулисами. Минский племянник Лолиты Антон рассказал, что они нашлись только два года назад: - Мне 18 лет, я учусь в минском институте физкультуры, параллельно хожу на курсы телеведущих, которые читает Зинаида Бондаренко, и собираюсь работать на телевидении, - рассказал «Комсомолке» племянник Лолиты. - Мой отец - двоюродный брат Лолиты Милявской. Так получилось, что папа с сестрой потерялись. Папы не стало, когда мне было семь лет. Я знал, что Лолита моя тетя, еще когда она работала в кабаре-дуэте «Академия», но, честно говоря, не решался подойти. Два года назад, когда она в Минск с концертом приехала, я зашел за кулисы и даже говорить что-то вроде «Лолита, вы моя тетя» не пришлось. Я точная копия отца. Мы вспомнили папу, обнялись, и с тех пор она участвует в моей жизни. Дает советы. Я ездил к ней в Москву в гости. Познакомился с ее мамой. Лолита говорит, в жизни надо все время пахать. Так что я утром в университете, по две тренировки в день, я мастер спорта по плаванию, вечером на курсах, параллельно снимаюсь в рекламных роликах (Антона можно увидеть на биллбордах в рекламе модного белья. - Прим.ред.). В этот ее приезд мы почти весь день общались, после концерта в Гомеле, в Минске она почти все время лежала, отдыхала. Возле поезда на прощание выпили в честь встречи по бокалу шампанского. - А тетя успела на поезд? - Конечно! Правда, поезду пришлось уйти на 20 минут позже расписания.

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