Анфиса Чехова променяла бойфренда на Хонду

В канун Нового Года Анфиса Чехова ведущая телеканала ТНТ потеряла любимого человека, зато обзавелась новым автомобилем. О романе Анфисы и доктора Эдуарда (33 года), живущего в Лондоне, неоднократно писали российские СМИ. Он начался два года назад на одном из горнолыжных курортов Италии. Анфиса подвернула лодыжку, а молодой человек оказавшийся рядом, был врачом. Он-то и оказал ей первую помощь. Вскоре помощь понадобилась ему – он влюбился в Чехову. Эдуард разрывался на два города, Лондон и Москву, приезжая, чтобы увидеть Анфису. «Так не может долго продолжаться», - недавно заявила она ему. Любовь должна подкрепляться не только чувствами, но и совместной жизнью. К сожалению, Эдуард не может посвятить все свое время требовательной невесте - у него слишком много врачебной практики. И тогда молодые решили расстаться по-хорошему. На прощанье доктор Эдуард захотел преподнести Анфисе подарок – автомобиль на ее вкус и цвет. Во вкусе Анфисы оказалась новая модель Honda Civic. А цвет она выбрала любимый – голубой. «В грязной и холодной Москве он будет создавать мне яркое, теплое, летнее настроение», - прокомментировала свой выбор телеведущая. К слову, у Анфисы уже есть автомобиль голубого цвета – Chrysler PT Cruiser, но она решила, что ей не помешает нечто более спортивное. «Я сама хотела купить именно эту модель Хонды, но на нее в Москве, к сожалению, очередь до конца 2007 года. Эдуард сделал так, чтобы этот подарок я получила уже в 2006-м. Я воспринимаю его больше, как новогодний, нежели прощальный». На днях доктор Эдуард приехал в Москву, пригласил Анфису в автосалон и собственноручно вручил ей автомобиль. Анфиса была в восторге. После экс-влюбленные отправились обмывать приобретение в один из столичных ресторанов. На следующий день Эдуард с легким сердцем уехал на Туманный Альбион. С кем теперь Анфиса Чехова будет заниматься сексом в своем новом автомобиле, она не уточняет.