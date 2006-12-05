Вдова Айзеншписа обвинила Билана в воровстве

Вдова продюсера Айзеншписа написала на популярного певца заявление в милицию. Вокруг известного певца, лидера всевозможных хит-парадов разгорается нешуточный скандал. Вдова Айзеншписа выдвинула Диме обвинение в том, что он украл машину, которая оформлена на легендарного продюсера. За год с небольшим, что прошел после смерти Юрия Шмильевича, Дима привык к разным обвинениям и упрекам в свой адрес. Но он никогда бы не подумал, что его могут назвать вором. До тех пор пока не узнал, что вдова его продюсера Елена Ковригина написала на него заявление в ОВД «Сокол», в котором утверждает, что «гр-н Белан Дмитрий не отдает машину БМВ 320». Вдова Юрия Шмильевича, которая вскоре после его смерти вступила в новый брак, фактически обвиняет певца в краже дорогого автомобиля. В заявлении Елена объясняет, что машина была оформлена на Айзеншписа. «Твой ДЕНЬ» провел собственное расследование и выяснил, что генеральная доверенность на BMW действительно оформлена на Юрия Шмильевича и что он помог своему талантливому подопечному приобрести этот автомобиль, добавив к накопленной Димой сумме свои деньги. Два года назад, когда Билан уже стал популярным певцом, он решил купить первую в своей жизни машину. Молодой парень мечтал не о дорогих и роскошных иномарках, а о новой «мазде», на которую он накопил 17 тысяч долларов. Приехав в автомобильный салон вместе с Юрием Шмильевичем, Дима с грустью узнал, что таких машин уже в продаже нет. И тогда продюсер предложил Билану выбрать какой-нибудь другой автомобиль - не зря же они сюда приехали. Из всего многообразия машин ему приглянулась BMW 320. Но он понимал, что для того, чтобы стать владельцем новенькой немецкой иномарки, ему еще придется поработать. Но чуткий Юрий Шмильевич, видя, как загорелись глаза у парня, предложил добавить необходимую сумму. Дима согласился принять такой подарок, но заверил Айзеншписа, что непременно отработает и вернет все деньги. И слово свое Билан сдержал, вскоре полностью рассчитавшись с продюсером. Поэтому новость об обвинении в воровстве машины ничего, кроме удивления, у Билана не вызвала. - Все знают, что машина действительно была оформлена на Юрия Шмильевича, - рассказал «Твоему ДНЮ» ошарашенный певец. - Но это было сделано специально, потому что на момент покупки у меня не было еще водительских прав. Все сотрудники нашего офиса знали, что я вернул деньги за машину. Но у вдовы Айзеншписа, видимо, другое мнение. Она во что бы то ни стало решила отнять у Билана то, что принадлежит ему, хоть и не по документам. Впрочем, на вопрос корреспондента «Твоего ДНЯ», зачем ей понадобилась машина известного певца, Елена категорически отказалась отвечать. - Я не буду ничего комментировать, - сказала вдова Айзеншписа и бросила трубку. Но Дима сдаваться не намерен. - Мне очень дорога эта машина как память, - продолжает певец. - С ней связано много приятных моментов моей жизни, я к ней очень привык. Я помню, как учился водить на ней, как первый раз ее ремонтировал. Я ни разу не попадал на ней в аварию, и вообще, она приносила мне удачу. В ней ездили все мои друзья, это были веселые и незабываемые минуты. У нее даже имя есть - Девочка-белочка, елочка. В конце концов, я занимался в ней любовью... Эта ситуация для меня стала настоящим шоком. Ведь я ни от кого не скрываюсь, тем более не прячу автомобиль. Я готов отдать Елене деньги за машину, но расставаться с ней мне очень не хочется.