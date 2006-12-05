Певицу Славу на скорой увезли в больницу

Врачи поставили диагноз – подозрение на пневмонию (воспаление легких) Мы уже сообщали о том, что сильная простуда Славы дала осложнение на ухо, и у нее начался отит. После лечение медикаментами певица пошла на поправку, начала гастролировать. Но перед выступлением в Питере у девушки возникла резкая боль в горле. В медицинском центре Славу «обрадовали» что у нее воспаление трахеи и запретили несколько дней не только петь, но и говорить. В противном случае она могла вообще остаться без голоса и распрощаться с карьерой певицы. Славе пришлось отменить намеченные съемки для журналов и телевидения, и проводить все время дома. Сегодня вместо улучшения певице стало настолько плохо, что родные вызвали скорую помощь. В настоящий момент Слава находится в больнице. По предварительному диагнозу у нее воспаление легких. Девушка очень плохо себя чувствует не только физически, но и морально. 2 декабря она должна была сниматься в новогодней программе первого канала «Старые песни о главном». Слава давно мечтала принять участие в этой программе. И вот, казалось бы, ее мечта практически осуществилась. Слова песни, которую она должна исполнять в «Старых песнях о главном» она написала сама. Потом певица придумала выступать не одна, а немного ни мало – с табором настоящих цыган! Найти такую роскошь в Москве оказалось большой проблемой. Но Слава всегда добивается поставленной цели. Пусть даже на поиски этого коллектива ушло несколько дней, но, тем не менее, она его нашла! Еще несколько дней ушло на подготовку к номеру – ставили танцы, репетировали. Но, к большому сожалению, певица не смогла сняться в «Старых песнях о главном». В тот вечер девушка уже лежала в больнице под капельницей. Как долго продлится выздоровление Славы, никто спрогнозировать не может.