Диана Гурцкая и Дмитрий Колдун поют за Белоруссию

В Минске заканчиваются конкурсные отборы представителя для конкурса "Евровидение 2006". Как удалось узнать, в число 15 претендентов попали хорошо знакомые нам лица - Диана Гурцкая и Дима Колдун. Почему Диана решила петь на "Евровидении" от Белоруссии, а не от России, сама певица комментировать отказывается. Она ссылается на суеверие. "Вот утвердят мою кандидатуру, тогда все вам и выложу", - заявила NEWSmusic Диана Гурцкая. А вот Дима Колдун принял решение по понятным причинам. Никто не занимается его раскруткой в России, и Дима внутренне уже готов делать карьеру поп-певца в Белоруссии. По крайне мере, здесь звучат его песни на порядок чаще, чем в неприветливом российском телерадиоэфире. Только вот его песня «Ангел мечты» жюри не совсем понравилась. Скорее всего, в финальном туре Диме придется ее заменить, по общему совету членов жюри.