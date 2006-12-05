В «Доме-2» скоро будут дети

Участники реалити-шоу "Дом-2" собираются завести детей. Так, Александр Нелидов активно уговаривает свою жену Наташу завести ребенка Сначала Саша заявил о своем желании стать отцом на романтическом свидании с Натальей, пишет "Комсомольская правда". А недавно подарил жене множество книг о беременности, родах и воспитании детей. "Мы должны были побыть молодоженами, уделить время друг другу, - прокомментировал Саша. - Но сейчас я решил, что готов быть отцом. Надеюсь, что смогу им стать как раз через девять месяцев." Наташа Нелидова по настоянию мужа изучает книги о беременности и родах, но еще не столь уверена в том, что эти знания ей понадобятся так скоро. Наташа не торопится заводить детей: "Меня, конечно, очень трогает Сашино желание, но я еще не готова стать мамой". Глава семьи Нелидовых считает, что Наташа просто нервничает: мол, после того как появится ребенок, ей придется сидеть дома, и она не сможет встречаться с друзьями, ходить на вечеринки и развлекаться. Но Саша уже нашел выход из положения: его родители готовы нянчиться с внуками. Как бы то ни было, по одному вопросу супруги пришли-таки к согласию: если у них родится девочка, они договорились назвать ее Александрой.