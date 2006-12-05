Басков записал дуэт с певцом-кастратом

Николай Басков записал дуэт с обладателем уникального голоса, проще говоря – голоса кастрата, контр-тенором Олегом Безинских. В настоящее время рассматривается вопрос записи певцами альбома дуэтов. Знакомство Николая Баскова и Олега Безинских состоялось этим летом на свадьбе Стаса Костюшкина из «Чай вдвоем». Тот является не только другом обоих артистов, но и продюсером Безинских, с которым знаком со времен учебы в Петербургской консерватории. Олег сначала спел «Хава Нагила», показав диапазон более трех октав неповторяющихся нот, а затем исполнил арию «Чио-Чио-Сан», написанную для самого высокого женского голоса. «Все сначала онемели и через мгновение просто взорвались аплодисментами, – вспоминает Костюшкин. – Коля сразу подошел ко мне и попросил познакомить их». Последним толчком к совместному проекту стало триумфальное выступление Безинских в конце сентября на «MTV RMA 2006», где он исполнил попурри из главных хитов сезона. И уже в октябре Николай c Олегом вышли вместе на сцену во время концерта, посвященного дню рождения Баскова, и исполнили дуэтом арию «Panis Angelicus». Безинских выступил и на самом дне рождения Николая, вызвав восторг у многочисленных высоких гостей, включая Монтсеррат Кабалье, Елену Образцову, Сергея Пенкина, Аллу Пугачеву и многих других. Именно ария «Panis Angelicus» стала первой совместной записью Баскова и Безинских и подтолкнула к разговору о совместном альбоме. «Сейчас идет согласование рабочих моментов проекта. Интерес к нему взаимный, так что все должно получиться», – утверждает Костюшкин.