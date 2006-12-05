Новая солистка Reflex (ФОТО)

Поп-группа "Рефлекс" на днях обновила свой состав. Вместо Ирины Нельсон, основательницы и идейной вдохновительницы группы, в "Рефлекс" пришла блондинка Настя Студеникина. После того, как Ирина объявила о своем намерении покинуть группу, продюсер "Рефлекс" Вячеслав Тюрин устроил кастинги на вакантное место в группе. Ему пришлось познакомиться с десятками шикарных и не совсем, поющих и не очень блондинок Москвы, прежде чем было принято решение в пользу Насти. {1-}Насте Студеникиной 20 лет, она родилась в Новосибирске, но по словам пресс-секретаря группы, живет в Москве достаточно давно. Настя с детства увлекается танцами и поет. В столице она не бросила увлечение и в последнее время танцевала в различных московских клубах. "Мне сообщили о том, что я теперь участница "Рефлекс" в два часа ночи, а уже утром я была на съемочной площадке клипа "Научи любить", - делится впечатлениями Настя. – Я совсем не спала! Это ужасно волнительно! Гример уже сделал мне замечание, что перед съемками просто необходимо как следует выспаться, чтобы в кадре быть свежей и красивой. Я постараюсь не ударить в грязь лицом!" Действительно, во вторник ночью Студеникиной сообщили о том, что она в группе, а в среду она снималась в новом клипе "Рефлекс". Сюжет клипа как всегда у "Рефлекс", фантастичен: три сексапильные блондинки попадают в город, населенный роботами. В финале клипа девушки пробуждают в бездушных машинах любовь и они оживают… Очаровательные блондинки, одетые в короткие юбки и курточки от Алишера, сначала по очереди оседлали перед камерой шикарный мотоцикл Harley Davidson, а потом устроили импровизированный стриптиз, медленно расстегивая одежду перед объективами фоторепортеров. Ирина Нельсон тоже присутствовала на площадке, но только в качестве сорежиссера видео, она помогала Жене, Алене и Насте в подготовке к съемкам и подсказывала, как лучше работать в кадре, пишут Дни.Ру "С 1-го января я возьму небольшой творческий отпуск, и уже через несколько месяцев станет понятно, в каком направлении я буду двигаться сольно, - делится планами Ирина. - Пока, как видите, я по-прежнему с группой и помогаю девчонкам, чем могу. Особенное внимание уделяю, конечно, Насте".