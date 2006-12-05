Жена не дала Нарциссу Пьеру ... поехать в Африку

Запланированная поездка Нарцисса Пьера и Лены Кукарской в Камерун откладывается до лучших времен. Но Африка не останется без подарков! Причин для отмены две и обе они совершенно объективные. Первая состоит в том, что у артистов слишком плотные графики и их совместная русско-африканская новогодняя программа этому сильно посодействовала. Шаманские пляски Нарцисса и залихватские песни Лены стали одним из хитов предновогоднего сезона. Вторая причина проще и понятнее – жена Нарцисса проконсультировалась с врачами и те признали, что такой длинный перелет, да еще с резкой сменой климата, для их дочки может быть очень тяжелым. "Я не хотел лететь на родину без своей семьи, особенно в такой светлый праздник, как рождество", – говорит артист. Его родители, конечно, были несколько расстроены такими известиями, но похвалили его за то, что он так заботится об интересах своей семьи. Более того, они пообещали навестить сына в ближайшие месяцы. А чтобы они не грустили, Нарцисс и Лена выслали им и его камерунским друзьям подарки. Прежде всего, свои фотографии в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также специальное видеопоздравление на родном для мистера Пьера африканском языке дуала, которое пришлось выучить и Лене Кукарской. "Было сложно, но мне понравилось! – утверждает певица. – Теперь я всем друзьям буду говорить не "С новым годом!", а "Бума гуам!"."