На конкурсе «Королева Мира» Украину будет представлять модель-дворянка

Модель Диана Старкова будет представлять Украину на конкурсе красоты "Королева Мира". Раньше организаторы мероприятия выразили пожелание, чтобы участницы конкурса имели дворянское происхождение. Род Старковой берет начало в Швеции и получил дворянство в 1634 году. Представители младшей ветви рода считались дворянами Великого княжества Финляндского, а с 1818 – уже российскими. "Королеву Мира" будут избирать в двух городах: Франкфурте-на-Майне, где состоится королевский бал в честь участниц, а в Мангейме пройдет финал конкурса. Судить конкурс будут представители монарших династий Германии, Швеции, Нидерландов и других стран. Старкова уже побеждала в конкурсе «Мисс Футбол-2006», в 2004 году – в конкурсе «Мисс-бикини Вселенная». В Украине Диана снималась в рекламе тренажеров Kettler, пишет TabloID.