Алсу буквально озолотила своих телохранителей

Еще несколько лет назад с личной охраной выходили в свет только политики и крупные бизнесмены. Потом иметь охрану стало модно, и многие российские знаменитости обзавелись телохранителями. А сегодня практически все "звезды" даже в магазин ходят в сопровождении охраны. Газета "Комсомольская правда" выяснила, сколько наши знаменитости платят своей охране. Филипп Киркоров одним из первых нанял себе в помощники охранников, пишет газета. Одного из самых популярных артистов преследовали фанаты, которые не раз рвали на певце одежду и внезапно нападали в темном дворе. Поэтому певцу пришлось обратиться за помощью к профессионалам. Сначала у Киркорова было три охранника. Однако три года назад он повысил одного из них сначала до администратора, а потом и до концертного директора. По информации издания, экс-телохранитель теперь получает в месяц не менее 15 тысяч долларов. У секьюрити "короля эстрады" зарплата скромнее. За месяц каждый охранник Филиппа зарабатывает не более 3 тысяч долларов, пишет КП. Работа у охранников Киркорова непростая. Например, несколько лет назад, когда на гастролях неизвестные "напичкали" особняк, в котором остановился певец, камерами и жучками, а потом требовали за компромат выкуп, ему пришлось обратиться за помощью к правоохранительным органам, которые нашли бандитов и отдали запись артисту. С тех пор Киркоров не заселяется в гостиничный номер, пока его охрана тщательно не проверит помещение на наличие шпионских приборов. Недавно Киркоров "подарил" Маше Распутиной одного из своих самых лучших телохранителей. Однако за месяц новая хозяйка загоняла его до такой степени, что тот похудел на 15 килограммов. По информации КП, помимо обеспечения безопасности, в обязанности помощника певицы входят совсем непонятные для несведущего человека поручения. К примеру, Маша ругается на своего стража, если телевизионная камера слепит ей глаза или фотографы снимают ее в невыгодном для всех женщин ракурсе снизу, из-за которого просматривается двойной подбородок и певица получается на фото полной. Так что теперь охранник Распутиной сам ставит в нужное положение телекамеру и следит, чтобы папарацци не снимали "звезду" исподтишка. "И за все эти мучения бедный охранник не только не дождался прибавки к жалованью, но и потерял половину той суммы, что получал много лет у Киркорова", - пишет газета. Родители певицы Алсу приняли решение увеличить охрану певицы после того, как девушку засыпал угрозами маньяк, оставляя безумные послания в почтовом ящике звезды. Отец певицы Ралиф Сафин нанял четырех профессионалов, которым, по сведениям КП, ежемесячно платили самую высокую зарплату среди коллег - более 6 тысяч долларов. Дело в том, что певицу охраняют не отечественные стражи, а западные секьюрити, которые ранее работали с мировыми звездами, передает NewsRu Com. Валерий Леонтьев когда-то платил телохранителю 1,5 тысячи долларов в месяц. Но два года назад уставший от гастролей охранник попросил певца найти ему сменщика. Леонтьев нового человека брать к себе не стал, а просто вдвое повысил ему оклад. И даже когда Валерий Яковлевич уезжает на все лето к жене Люсе на виллу в Майами, его бодигард хоть и отдыхает, но исправно получает такой же оклад, без каких-либо вычетов, пишет КП. Своего охранника Дима Билан воспринимает не просто как груду мышц, а как хорошего друга, при этом, не обижая окладом. В месяц секьюрити Билана зарабатывает не менее 4 тысяч долларов, пишет КП. Однако многие "звезды" экономят на охране. По информации КП, службу безопасности певицы Аллы Пугачевой за глаза многие коллеги артистки называют "верными бессребрениками". Предположительно водитель и охранник певицы получают в месяц всего 1,5 тысячи долларов. Пародиста Максима Галкина охраняет водитель. Охранник ведущего шоу "Кто хочет стать миллионером?" приблизительно получает около 500 долларов в месяц. "На просьбу помощника прибавить зарплату Галкин строго указал на дверь", - пишет КП. А у певицы и ведущей популярного шоу "Две звезды" Лолиты охранника вообще никогда не было.