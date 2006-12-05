Волочкова ни о чем не жалеет

Именно так назывался большой сольный концерт балерины, который прошел в выходные в Музыкальном театре имени Станиславского. Самым горячим поклонником балерины в тот вечер стал певец Николай Басков, который устроил на премьере своей подруги настоящее шоу. Николай пришел на празднество с супругой и ее подружкой, заняв места в четвертом ряду. Во время представления Басков энергично аплодировал Анастасии, бурно обсуждал происходившее с женой Светланой и умудрялся раздавать автографы сидевшим вокруг него зрителям. В антракте певец выскочил на улицу, вернулся уже с огромным букетом красных роз. Тут-то его разглядел весь театр и начал приветственно аплодировать. - Название концерта «Я ни о чем не жалею» выбрано не случайно, - говорит Анастасия Волочкова. - Жизнь артиста часто бывает наполнена счастьем взлетов и творческих встреч, но также и болью разочарований. Однако испытания помогают расти, делают нас сильнее.