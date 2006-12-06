Серега вытягивает солистку «Фабрики» из любовной депрессии

Солистка группы «Фабрика» Сати Казанова призналась «Твоему ДНю», что переживает далеко не лучшие времена в личной жизни. Как считает сама певица, 24 года – именно тот возраст, когда у девушки начинается «ломка». - Я запуталась в отношениях с бойфрендом и поняла, что совершенно не знаю, чего я хочу, - оставаться с ним дальше или все прекратить, - говорит Сати. Казанова настолько расстроилась из-за любовных неурядиц, что в аэропорту Алма-Аты, где звездные участники «Золотого граммофона» застряли на всю ночь из-за ужасных погодных условий, дала волю эмоциям и расплакалась. Не желая, чтобы коллеги видели Сати в таком состоянии, «фабрикантка» отошла к окну, надеясь, что ее слабость никто не заметит. Но состояние певицы было не только замечено, но и устранено, причем самым нежным способом. Сати была не на шутку удивлена, что успокаивать ее бросился белорусский рэппер Серега, который, заметив ее глаза, полные слез, нашел нужные слова, крепко обнял и привел в чувство. - Мне стало стыдно перед самой собой, - призналась Казанова. – Я была совершенно другого мнения о человеке, думала, что он черствый, бесчувственный грубиян, что у него иное мировосприятие. А Серега, наоборот, оказался очень нежным и понимающим. Я потом даже заснуть не смогла, думая о том, как я благодарна ему за то, что он вытащил меня из депрессии.