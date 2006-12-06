«Корни» сменили ориентацию

Звездные родственники, участник группы «Корни» Александр Асташенок и его брат Дима, не на шутку удивили посетителей одного из московских ночных клубов, появившись там в воскресенье. Казалось бы, ничего особенного, вот только завсегдатаи заведения знают, что в последний день недели там вот уже много лет проходят гей-вечеринки. Оказалось, знал об этом и тот и другой Асташенок. Братья появились в клубе без девушек и всю ночь веселились и выпивали в компании симпатичных молодых людей, сообщает "Твой ДЕНь". Никаких комментариев по поводу смены ориентации Саша и Дима не давали, но рассказали, что не имеют ничего против подобного времяпровождения.